Trakya'da dün başlayıp, gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artırdı. İlçe merkezinin yanı sıra çevre belde ve köylerde yoğun şekilde yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Dışarı çıkan çocuklar ve gençler ise kartopu oynadı. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde iş makineleri ve personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belde ve köylerde de İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin sorumluluk alanı ile belde ve köylerde trafiğe kapanan yol bulunmadığı belirtildi. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Çalışmaları takip eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 7 yıldır bekledikleri kar yağışının bu akşam geldiğini belirterek, "Gerçekten çok romantik bir kar yağışı var. Ama bizlere hiç romantik değil. Çünkü bizler kar yağdığı zaman gece evimizde rahat uyuyamıyoruz. Keşan Belediyesi bütün ekipleriyle sahada. Elimizden geldiğince değil, elimizden gelmek zorunda. Bütün yolarımız şu an açık. Önlemlerimizi alıyoruz. Biz hazırız" dedi.

Kar yağışının sürdüğü İpsala ilçesinde İbriktepe köyü yolunun ulaşıma kapandığı, Yenikarpuzlu beldesine ise arıza nedeniyle yaklaşık 3 saattir elektrik verilemediği öğrenildi.

EDİRNE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumları, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile önleyici tedbir olarak; Uzunköprü ilçemizde tüm eğitim kurumlarında, il merkezimiz ve diğer tüm ilçelerimizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan tüm öğrencilerimiz için, 14 Ocak 2024 (Salı) günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

'BAZI BÖLGELERDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI'

Valilikten yapılan açıklamada, İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bildirildi. Kar yağışına karşı tüm ekiplerin 7/24 görev başında olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşmıştır. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, şu anda kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz, yollarda güvenliği sağlamak üzere görev başındadır. Sürücülerimize önemli uyarılarımız, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi hayati önem taşıyan ekipmanlarla hazırlıklı olun. Kar lastiği bulunmayan sürücülerimizin, araçlarını en yakın akaryakıt istasyonunda park ederek kar yağışının azalmasını beklemelerini önemle rica ederiz. Gelen ihbarlara anında müdahale için tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.