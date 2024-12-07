İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Yıldız denetime çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan uygulamaya, çok sayıda devriye ekibi, yunus timi, trafik unsurları ve bekçiler katıldı.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda toplanan ekipler, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın talimatlarını bildirmesinin ardından belirlenen uygulama noktalarına geçti.

Şüpheli kişilere kimlik sorgulaması ve üst araması yapılan uygulamada, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.

İstanbul'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Esenyurt'taki uygulama noktalarına gelerek, polis ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan'dan bilgi alan Yıldız, organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine asla müsaade edilmemesini istedi.

Yıldız, "Uyuşturucu ve zehir tacirleri bizim gençliğimizi ve geleceğimizi çalıyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.