22 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

İstasyondaki şiddet kamerada! Kasiyeri darbedenler tutuklandı

Başkentte akaryakıt istasyonunda tartıştıkları çalışanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 14:34
İstasyondaki şiddet kamerada! Kasiyeri darbedenler tutuklandı
Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B, ücret ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu kasiyer M.C.Ö'yü darbetti. Kavga, istasyondakilerin araya girmesiyle sonlandı. Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında M.C.E ve H.B, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin istasyona geldiği ve bir süre sonra kasiyer M.C.Ö'nün darbedilmesi yer alıyor.

