Meclis geçen yıl 23 kanun çıkardı, 5 araştırma komisyonu kurdu

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun, 2024 yılı içerisinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifleri, yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerine ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

TBMM'de geçen yıl temsil edilen 15 siyasi parti tarafından toplam 946 kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun tekliflerinden 898'i ilgili komisyona sevk edilirken, 23'ü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı; 17'si Genel Kurul ya da Komisyon gündemine alındı, 2'si geri çekildi, 6'sı ise iade edildi.

Genel Kurulda, geçen yıl, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, 8. ve 9. Yargı paketleri, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasına, kripto varlıklara, kamuda tasarruf tedbirlerine, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler; yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun aralarında bulunduğu önemli yasalar hayata geçirildi.

İhtisas komisyonlarında 40, tali komisyonlarda da 2 kanun teklifi görüşülerek rapora bağlandı.

Meclis Başkanlığına geçen yıl en çok kanun teklifi sırasıyla CHP, DEM Parti, DEVA Partisi, AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekillerince verildi.

- 5 MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULDU

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerce verilen Meclis Araştırması açılması yönündeki 1384 önergeden 1356'sı gündeme alındı; 28'si ise Genel Kurulda kabul edilerek 5 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Geçen yıl kurulan Meclis Araştırması komisyonları şunlar:

- Erzincan'ın İliç İlçesindeki Maden Ocağında Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

- Yapay Zekanın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zeka Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

- Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

- Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

- Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

- EN ÇOK YAZILI SORU ÖNERGESİ CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN

Milletvekilleri 2024 yılında TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına 13 bin 347 yazılı soru önergesi sundu.

Yazılı soru önergelerinden 1814'ü süresi içinde, 6 bin 603'ü süresi geçtikten sonra cevaplandırılırken, 999'unun işlem süreci ise devam ediyor.

TBMM Başkanlığına geçen yıl CHP milletvekilleri tarafından 5 bin 500, DEM Parti milletvekillerince 4 bin 918, İYİ Parti milletvekillerince 1432, DEVA Partisi milletvekillerince 418, Saadet Partisi milletvekillerince 394, EMEP'li milletvekillerince 175, bağımsız milletvekillerince 110, TİP milletvekillerince 95, MHP milletvekillerince 93, Demokrat Parti milletvekillerince 79, Yeniden Refah Partisi milletvekillerince 66, HÜDA PAR milletvekillerince 30, AK Parti milletvekillerince 29, Demokratik Bölgeler Partisi ile DSP milletvekillerince de 8 yazılı soru önergesi sunuldu.

- GENEL KURUL 2024'ÜN EN YOĞUN MESAİSİNİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE YAPTI

TBMM Genel Kurulu, 2024 yılının en yoğun mesaisini, 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde gerçekleştirdi.

Genel Kurulda 9-20 Aralık tarihlerinde yapılan bütçe görüşmelerinde 180 saat mesai yapıldı; 452 milletvekilinin 1239 söz talebi karşılandı, yaklaşık 1500 sayfa tutanak tutuldu.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri sırasında en uzun mesaiyi 16 saat 26 dakika ile 18 Aralık'ta, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde yaptı.