İşte 9 maddede Türkiye'nin Gazze ateşkesine bakışı

Gazze'de yaklaşık 60 bin Filistinlinin hayatına mal olan İsrail saldırılarının durdurulması, esir takasının yapılmasına dair anlaşma, dünyada olumlu karşılandı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, güvenlik ve diplomatik kaynaklarına Türkiye'nin duruşunu sordu.

Yiğitel, aldığım cevapları 9 madde altında özetledi:

1-ÖNCE İNSAN: Türkiye, silahların susması, yeni canların da toprağa düşmemesini öncelikli olarak değerlendiriyor.

2-SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI: Varılan anlaşma işlenen suçların affı veya üzerinin örtülmesi anlamına gelmemekte. Ne savaş suçu ne de soykırımın zaman aşımı yok.

3-TÜRKİYE'NİN ROLÜ: Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve uluslararası kamuoyunun dikkatinin mesele tam anlamıyla çözülene kadar korunması için çalışılacak.

4-BİR DAHA YAŞANMASIN: Holokost sonrası dünya çapında bir düzenleme gerçekleşmişti. Gazze için de kalıcı ve kurumsal bir sonucun ortaya çıkması için çalışma yürütülmeli.

5-KALICI ÇÖZÜM 1967 SINIRLARI: Türkiye Filistin'de kalıcı bir siyasi çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması ile gerçekleşeceğini savunuyor. Sürecin' zaman kazanmaya' dönüşmemesi en büyük öncelik.

6-AŞIRI SAĞ DİKKATLİ TAKİP EDİLMELİ: İsrail'deki aşırı sağ grupların hükümet üstündeki baskısının dikkatle izlenmesi talep ediliyor. Kaynaklar, "Süreçteki ihlal iddiaları şeffaf bir doğrulama-izleme mekanizmasıyla ele alınmalı" diyor.

7-GAZZE YENİDEN İMAR EDİLMELİ: Yardım faaliyetlerinin; sağlık, su, enerji ve eğitim altyapısına odaklı ve yolsuzluk karşıtı ilkelerle yürütülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

8-BİLGİ KİRLİLİĞİ ÖNLENMELİ: İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile birlikte bilgi kirliliği yarattığına dikkat çekiliyor. Tüm taraflar doğru bilgi konusunda dikkatli olmaya davet ediliyor.

9-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER SORUMLU DAVRANMALI: Yeni süreçte, BM'nin, bölge ülkelerinin, yükü adil paylaşması önemli.