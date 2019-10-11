İşte Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu
Güvenlik kaynakları, 'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.
- İHA
Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor.
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