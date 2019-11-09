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İşte çağdaş Türkiye: Ağaç kestik ama heykel de diktik!

İBB Başkanı İmamoğlu, Haliç biyolojik arıtma projesini iptal etti, İSKİ lojmanlarının önündeki ağaçları kesti ama İSKİ Genel Müdürlüğü’nün önüne Atatürk heykeli dikerek çağdaş belediyecilik örneği sergiledi!

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Biyolojik arıtma projesini iptal eden, İSKİ lojmanlarının önündeki ağaçları kesen İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün önüne Atatürk heykeli dikerek çağdaş belediyeciliğini gösterdi!
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç ve Marmara Denizi’nin temizliği için planlanan Silahtarağa Arıtma Tesisi projesi için önceki gün ‘temel atmama töreni’ düzenledi. Projenin iptal edildiğini, alana park yapılacağını açıklayan İmamoğlu “gereksiz ve çevreye zararlı bir projeydi bu yüzden iptal ettik” dedi. 
 
GEREKÇE BÜTÇE 
 
İmamoğlu halka bu açıklamayı yaptı, ancak  İBB’nin Kamu İhale Kurumu’na (KİK) farklı bir iptal gerekçesi sunduğu ortaya çıktı. İBB tarafından KİK’e şu yazı gönderildi: “İşin yatırım programında öngörülen ödenekten daha yüksek bir bütçeye ihtiyaç duyacağı ve hali hazırda İdaremizin bütçe imkânları da göz önüne alındığında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 16. maddesi gereğince ihale iptal edilmiştir.” 
 
AĞAÇ KESTİ, HEYKEL DİKTİ 
 
İmamoğlu’nun, Haliç Biyolojik Arıtma Tesisi’nin iptaline gerekçe olarak ‘çevre katliamını önledik ağaçların yaprakları beni alkışlıyor’ dediği sırada  İSKİ’nin Etiler’deki lojmanlarının önünde ağaç katliamı yapıldığı da ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre, İSKİ’nin yönetimine gelen yeni isimler, “manzarayı kapatıyor” diye lojman parkındaki bazı ağaçları kestirdi. 
 
 
Ancak İmamoğlu’nun atadığı yeni İSKİ yönetimi, ‘çağdaş belediyecilik’ için önemli bir adım da attı. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün önüne Atatürk heykeli dikildi. 
 
‘İlk kez arıtma tesisinin çevre kirliliği oluşturduğunu gördük’ 
 
BM İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, twitter’dan İmamoğlu’na bir manifestoyla tepki gösterdi: “İlk defa bir arıtma tesisinin, çevre kirliliği olduğunu İBB Başkanı’ndan öğrenmiş olduk.”
 
ABD VE SİNGAPUR’DA VAR
 
“Dünyanın, atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak tesis Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacaktı. İmamoğlu’nun İstanbul için ‘ihtiyaç yok’ dediği arıtma tesisine sahip Singapur’da bu tesiste arıtılan suya mineral takviyesi yapılarak marketlerde içme suyu olarak satılıyor. ABD, tesisten arıtılan suyu, yeraltına pompalayarak, yeraltı su seviyesini korumada kullanıyor.”
 
“Çevre meselesi siyaset üstü bir meseledir. İmamoğlu’na tavsiyemizdir; Haliç tekrar kokulara boğulmadan, Marmara’da alg patlaması oluşmadan, yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız.” 

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