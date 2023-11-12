Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerin ardından karıştı. Değişim isteyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Darbe toplantıları yapıldı, parti Kemalciler ve değişimciler olmak üzere ikiye ayrıldı. Merakla beklenen kurultay, tamamlandı. Partide 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi, seçimi Özgür Özel kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL VERDİĞİ SÖZLERİ ÇABUK UNUTTU

Kurultayda değişim sözü veren Özgür Özel, tüzüğü değiştireceğini açıkladı. Hatta 25-26 Kasım tarihlerinde tüzük için yeniden kurultay toplanacağı bilgisini paylaştı. "Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" çıkışı yaptı.

PARTİ İÇİNDE YENİ KRİZE YOL AÇTI

Ancak genel başkan değişse de parti de işleyiş hala aynıydı. Özgür Özel, kurultayda verdiği sözleri 6 günde unutup geri adım attı. Ön seçim yapılmayacağını açıklayan Özel, "Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, ön seçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yok" çıkışı yaptı. Bu durum, parti içinde yeni bir krize yol açtı.