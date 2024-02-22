İşte CHP/DEM'in pazarlık listesi

CHP ile HDP/DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' adı verilen pazarlığın detayları belli oldu. Esenyurt'ta adayını geri çeken CHP'nin 40 kişilik meclis üyesi listesinden 17'sini DEM'e ayırdığı öğrenildi.

CHP, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı için aday ilan ettiği Ali Gökmen'i HDP/DEM Parti ile yaptığı pazarlık sonucu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geri çekti. Gökmen'in yerine HDP/DEM'in sıcak baktığı isim olan Ahmet Özer aday gösterildi. Özer'in geçmişteki "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" dediği ortaya çıktı. Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP ile DEM Parti'nin yaptığı pazarlığın detayları da beli oldu.

CHP GERİ ADIM ATTI

İlk olarak CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan listeye HDP/DEM Parti tepki gösterdi. Tokatlı olan Ergin'in hemşerilerini listeye yazdığı iddia edildi. HDP/DEM bu listeye karşılık seçilecek yerlerden en az 8 kişi yazdırmak istedi. Bu teklif de CHP tarafından olumsuz karşılandı. Talepleri karşılanmayan DEM, zaten hazırda olan kendi listelerini ilçe seçim kuruluna verdi. HDP/DEM Partili Süleyman Avşar, Esenyurt adayı olarak ortaya çıktı, "Listemizi verdik. Esenyurt'ta seçime giriyoruz" açıklaması yaptı. Bu çıkışın ardından sonra CHP geri adım attı.

7 DEM'Lİ MECLİS'E GİRECEK

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan listeye son anda müdahale geldi. CHP, HDP/DEM için 40 kişilik meclis üyesi listesinin 17 sırasını ayırdı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, DEM Parti için listenin 3, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38 ve 40'ıncı sıraları boş bırakıldı. HDP/DEM tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen listede bulunan isimlerin boş bırakılan yerlere yazıldıktan sonra listenin son şeklini alacağı öğrenildi. 23 Şubat saat 17.00'ye kadar listenin son şeklini alması gerekiyor. Listeye göre HDP/DEM Parti'nin meclise en az 7 üye sokması bekleniyor.

ÖZEL'İ ZİYARET ETMİŞLERDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmişti.

ÖZEL'DEN 'KANDIRILDIK' İTİRAFI: DEM YERELDE BİZE KAYBETTİRMEK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "HDP önceki seçimde AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçim bize kaybettirmek üzerine stratejileri var" dedi.

Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'ye yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Özgür Özel, kent uzlaşısı kapsamında DEM ile bir protokol yapmadıklarını ancak bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.

STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

Bir önceki yerel seçimle bu seçim arasında fark olduğunu kaydeden Özel, "HDP o zaman bir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil biraz da muhalefete göstermek talebinde" dedi. DEM'in AK Parti ile 1 Nisan sonrasına yönelik görüşmeler yapıldığını öne süren Özel, "DEM Parti'nin izlediği stratejide kendi sözcüleri, milletvekillerinden okuduğumuz yalanlanmayan bir şekilde, kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var, bu çok ortada" diye konuştu.

ŞARTLAR ALEYHİMİZE

İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarıyla tekrar iş birliği yapmaya gayret ettiklerini aktaran Özel, "Ama bunlar çok sınırlı kalabildi. Ben beyaz çiçeği aldım gittim ama eski ortakları ittifak yapmayı razı edemedim. Elimden geleni yaptım. Şartlar çok lehimize değil gibi gözüküyor. Ancak diğer yandan seçmende ve reflekslerinde bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

ALIN SİZE 'SAVAŞ'

Tartışılan Hatay adayı Lütfü Savaş hakkında konuşan Özel, "MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik" dedi.