CHP'nin Ankara Çankaya'daki Parti Okulu Salonu'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Eski genel merkez binası olarak da bilinen Çevre Sokak'taki yapı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi"ne dönüştürüldü.

En dikkat çeken detay ise salonda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri kaldırılarak yerine İmamoğlu'nun fotoğrafının asılması oldu.

Benzer uygulama genel merkezdeki basın açıklama salonunda da görülmüş, Atatürk resmi yerinden alınmıştı.