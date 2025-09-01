İzmir'de çöp dağlarıyla boğuşan ilçelerden biri de tarih ve turizmin gözde merkezlerinden Foça oldu. Son günlerde caddelerdeki boş arazilerde çöp ve inşaat atıkları dağları oluştu. Duruma tepki gösteren vatandaşlara Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan cevap geldi. CHP'li Fıçı, ilçe sakinlerini cezalandırmak için çöpleri bilerek toplamadığını söyledi.

HER GÜN GÖRSÜNLER DİYE

Çevre atıklarının belediye sorumluluğunda olmadığını ileri süren Başkan Fıçı, yerel basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatandaşlarımız yazlık evlerini mayısta açarlar, tadilatlarını yaparlar, ağaçlarını budarlar, bahçelerini temizlerler, evinde bulunmasını istemedikleri her şeyi konteynerlerin yanına artarlar. Çevre atıklarını belediye toplamak zorunda değil. Bir çevre atığı 4-5 kamyonu buluyor. Foça'ya yakışmayan bir görüntü ama bunu bilerek ve isteyerek yapıyor vatandaş. Bu yıl biraz da özellikle toplamadım. Vatandaşlarımıza 'Eğer rahatsız olacağın bir görüntüyse, onu atınca onunla yaşayacağını bilmen lazım' dedim. Bu yıl çevre atıklarınızı toplamayacağım. Balkona çıktığınızda o manzarayı göreceksiniz. Bu belediyenin hizmet etmemesi anlamına gelmiyor."

PARAYI VEREN HİZMET ALIR

Başkan Fıçı, evlerden çıkan atıkların ve çöplerin ücretini belediyeye ödeyenlerin hizmet alabileceğini de belirtti. "Çevre atığı vatandaşın talebi üzerine belediyeye yatırılan bir para karşılığında gelinip alınır" diyen CHP'li Fıçı, "Belediyeye parasını yatıran vatandaşlarımıza arkadaşlarımız hemen gidiyor. O bölge anında temizleniyor. O yüzden bunu oturtturmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.