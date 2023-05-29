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İşte deprem bölgesinde oy dağılımı... Hatay cumhurbaşkanı seçiminde tercihini değiştirdi

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde vatandaşlar bir kez daha Cumhur İttifakı'nı tercih etti. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci çıktığı Hatay'da ikinci tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:33 - Güncelleme:
İşte deprem bölgesinde oy dağılımı... Hatay cumhurbaşkanı seçiminde tercihini değiştirdi
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Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimi yüzde 52,16'lık oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Muhalefet tarafından birçok hakarete maruz kalan deprem bölgesi yine Cumhur İttifakı'nı seçti.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

HATAY TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50,14, Kılıçdaroğlu yüzde 49,86 oy aldı. İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48,03, Kılıçdaroğlu yüzde 48,08 oy almıştı.

Deprem bölgesi genelinde saat 21.06 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:

ADANA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %45,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04

ADIYAMAN:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %68,94

Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06

DİYARBAKIR:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %28,39

Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61

ELAZIĞ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %70,27

Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73

GAZİANTEP:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %62,75

Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25

HATAY:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %50,13

Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87

KAHRAMANMARAŞ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %75,77

Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23

KİLİS:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %69,99

Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01

MALATYA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %71,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04

OSMANİYE:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %66,20

Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80

ŞANLIURFA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %64,86

Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14

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