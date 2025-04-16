İşte dev uyuşturucu operasyonunun detayları: El konulan para dudak uçuklattı

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki ülkelerin polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 9'u yurt dışında 234 zanlının işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 4 büyük suç örgütünün kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçlarını ele geçiren ekipler, şifrelenmiş mesajları çözerek küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.

Bu suç örgütlerinin Türkiye ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstacy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkaran ekipler, bunun üzerine İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımlarına başladı.

Çalışmalara destek veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da zanlıların kimlik, adres ve karıştıkları suçlara ilişkin Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda, 9'u yurt dışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAKİ KRİZ MERKEZİNDE EUROPOL YETKİLİLERİ OPERASYONU TAKİP ETTİ

Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlara Türk polisleri gönderilirken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu takip etti.

Bu arada Hollanda'da bulunan Avrupa Polis Teşkilatı Europol merkezinde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonu duyurduğu açıklamaları ve çalışmanın gidişatı da izlendi.

Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumlu olan, aynı zamanda birçok farklı suça da karışan zanlılara yönelik gerçekleşen operasyonda uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bu arada yurt dışında yakalanan 9 zanlının Türkiye'ye iadeleri için gerekli yazışmaların başladığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonunda 9'u yurt dışında 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.