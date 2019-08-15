İşte emekli savaş pilotlarının yeni görevi

Yıllarca TSK’da terörle mücadele operasyonlarına katılan savaş pilotları, şimdi Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Emekli Jandarma Pilot Binbaşı Alp Erdem, “O zaman TSK için görev yapıyorduk. Şimdi ülkemizin akciğerlerini korumak için görev yapıyoruz” dedi. Kaptan pilotluğunu yaptığı helikopterin yaklaşık 2,5 ton su ile alçak irtifadan, uçakların ulaşamayacağı bölgelerde yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Erdem şöyle konuştu:

MİLLETİMİN HİZMETİNDEYİM

“Alarm gelir gelmez 12 dakika içinde yerden teker kesmek zorundayız. Hemen en yakın su kaynağından suyu alıp yangına müdahale ediyoruz. Her bölgeye iniş kalkış yapma yeteneğinden kaynaklı ülkemizde 34 noktada helikopter var orman yangınlarına müdahale için. Çok büyük yangınlara 13 helikopterle müdahale ettiğimiz de oldu, ilk müdahalede yangın büyümeden söndürdüğümüz de oldu.”

Kullandığı taarruz helikopteriyle yıllarca terör örgütleriyle mücadele eden emekli Kara Pilot Albay Serdar Bozkurt da emekli olduktan sonra alevlerle mücadele etmeye başladığını söyleyerek, “Yine devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev yaptığımız için gururluyum” dedi.

(Akşam)