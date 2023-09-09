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İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir akan suya müdahale etmedi

Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan park içerisinde sabaha karşı su borusu patladı. İSKİ'ye yapılan ihbarlara rağmen 12 saatten fazla süredir suyun boşa aktığını söyleyen vatandaşlar yol üzerinden geçmekte güçlük çekti.

IHA9 Eylül 2023 Cumartesi 16:53 - Güncelleme:
İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir akan suya müdahale etmedi
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Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan Gölet Parkı'nın içinde İSKİ'ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı. Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbar etmesine rağmen müdahalede bulunulmadığını söyledi.

İSKİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETMEDİ

Park içerisinde boşa akan yüzlerce su adeta göle döndü. Yürüyen vatandaşlar ise suların üstünden atlamaya çalıştı. Öte yandan baraj sularının azaldığı dönemde hasara uzun bir süre müdahale edilmemesi ise tepkilere yol açtı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaş Yavuz İşdeger, "İSKİ'nin ana hattı patlıyor. Maalesef sabah 4 den beri bu halde. Biz İSKİ'yi aradık. Sizi sıraya aldık dediler. Şuan da 1 ton suyumuz gitti. Demek ki barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor. Yine ziyan olacak" dedi.

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