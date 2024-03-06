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İşte İBB'nin 'Kent Lokantaları' gerçeği! Hizmet değil reklam çıktı

Reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algıları tek tek çöküyor. İBB'nin 31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte sık sık reklamını yaptığı ve vatandaşlara ucuza yemek verildiğini iddia ettiği 'Kent Lokantaları' ile ilgili gerçek ifşa oldu.

6 Mart 2024 Çarşamba 08:11 - Güncelleme:
İşte İBB'nin 'Kent Lokantaları' gerçeği! Hizmet değil reklam çıktı
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Yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Belediye başkan adayları vaatlerini açıklarken partiler de kampanyalarına devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından başlattığı "reklamcılıkla yönetim" anlayışı, İstanbulluları mağdur etti.

Hizmet yerine reklam ve algı yönetimi ile kendini pazarlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehirdeki temel sorunlara etkili çözümler sunma noktasında yetersiz kaldı. AK Parti belediyeciliği döneminde elde edilen kazanımlar ise ya durduruldu ya da dönüştürülerek CHP'li yönetime mal edildi.

KENT LOKANTALARI GERÇEĞİ DE İFŞA OLDU

İBB yönetiminin 'vatandaşlara ucuz yemek veriliyor' şeklinde pazarladığı ve hizmetmiş gibi reklamını yaptığı 'Kent Lokantaları' ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

CHP'nin İBB adayı "Kent Lokantaları'nı yaptım" dedi ve projenin tanıtımına milyonlarca liralık reklam bütçesi ayırdı. Ancak kent lokantaları propagandasının arkasında da algı belediyeciliği olduğu anlaşıldı.

Sosyal medya platformu X'de yer alan 'İBB Haber' isimli yıllarca CHP'li İBB tarafından fonlandığı bilinen hesap, Kent Lokantaları'nın arka planını ifşa etti.

ÜCRETSİZ YEMEK YİYEN SAYISI AZALTILDI

AK Parti belediyeciliği döneminde aylık bir buçuk milyon kişiye ücretsiz yemek veriliyordu. İddiaya göre 2019'dan sonra CHP döneminde ise bu sayı aylık 795 bine indirildi.

KENT LOKANTALARI İLE PARAYLA SATILMAYA BAŞLANDI

Ücretsiz verilen yemeğin neredeyse yarı yarıya azaltılması ile elde edilen finansmanın bir kısmı ile Kent Lokantaları açıldı, geri kalan kısmı ise reklam ve algı çalışmasında kullanıldı.

Böylelikle AK Parti yönetimindeki İBB'nin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi kişi sayısı azalırken, Kent Lokantaları adı altında ise para ile yemek satıldı.

CHP'li İBB yönetiminin bu operasyonu milyonlarca liralık reklam çalışması ile sözde başarı hikayesine dönüştürüldü.

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