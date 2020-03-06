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İşte İdlib'den kaçan mültecileri Suriye'de tutacak projenin görüntüleri

Esed rejiminin saldırılarından kaçan mülteciler için Türkiye sınırında yapılan briket evlerin görüntüleri ajanslar tarafından paylaşıldı. Türkiye sınırına yığılan mültecileri Suriye'de tutmak için son derece önemli olan bu proje güvenli olan Fırat Kalkanı bölgesinde inşa ediliyor. Esed rejiminin kendi halkına saldırılarını önlemek için diplomatik ve askeri hamlelerini sürdüren Türkiye bir yandan da mültecileri güvenli bölgede tutmanın çabasını sürdürüyor.

06 Mart 2020 Cuma 11:45 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:56

Türkiye sınırından Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına gelen mültecileri Suriye içerisinde tutmak için güvenli olan Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yapılan briket evlerin görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib'de Rejim ve Rusya'nın saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle binlerce insan Türkiye sınırına yığıldı. Türkiye ise hem bu saldırıları durdurmak hem de ateşkes için diplomatik ve askeri önlemlerini arttırırken, diğer yandan çeşitli kuruluşlarla göçmenleri güvenli bölgede tutmanın çabasını veriyor.

Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden temizlenen ve güvenli bölge haline gelen noktalara yönlendirilen mülteciler için çadırkentler kurulmaya devama ederken, pek çok yerde ise briket evler yapılmaya başlandı. Özellikle, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yapılan briket evler binlerce mülteciyi ağırlayacak.

İdlib'den gelenlerin Suriye içinde kalmalarının amaçlandığı projede evlerin 1 aya kadar teslim edilceği öğrenildi.

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