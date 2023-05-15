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İşte ikinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası belirlendi.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
İşte ikinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların kullanacağı oy pusulası ortaya çıktı.

"OY PUSULASINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA, KEMAL KILIÇDAROĞLU DA İKİNCİ SIRADA YER ALACAKTIR"

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, "Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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