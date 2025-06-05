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İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.55, İstanbul'da 06.08, İzmir'de 06.22, Çanakkale'de 06.20, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
İşte il il bayram namazı saatleri
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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54, Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16, Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25, Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11, Bursa: 06:10, Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15, Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59, Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29, Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44, Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27, Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09 İstanbul: 06:08, İzmir: 06:22 Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12, Kastamonu: 05:48, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13, Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05, Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37, Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55, Muğla: 06:20 Muş: 05:23, Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48, Rize: 05:22, Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40, Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25, Tunceli: 05:30, Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55.

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