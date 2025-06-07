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Siyasi partiler bayramlaşıyor: Heyetlerden Terörsüz Türkiye mesajı

Kurban Bayramı kapsamında siyasi partiler çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Yapılan ziyaretlerde partilerin 'Terörsüz Türkiye' mesajları dikkat çekti.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2025 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Siyasi partiler bayramlaşıyor: Heyetlerden Terörsüz Türkiye mesajı
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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, "Meclis açıldıktan sonra Terörsüz Türkiye süreci hızlanacak." açıklamasında bulundu.

DSP'DEN MHP'YE ZİYARET

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. DSP Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ve Turgay Akbaba ile Parti Meclisi Üyesi Gültekin Karagüzel'den oluşan konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ile bayramlaştı.

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında MHP heyeti AK Parti ile bayramlaştı.

Öte yandan AK Parti heyeti de MHP'yi ziyaret etti.

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