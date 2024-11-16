Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde gömülü cesedi bulunan Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ve gözündeki izlerin fotoğrafı ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Delillerde kolunda ısırık izi belli olan Enes Güran'ın gözündeki morluğun da net şekilde görüldüğü fark edildi.

7 Kasım'daki duruşmada kolundaki ısırık izinin sorulması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim" diye konuşmuştu.

Dava 26 Aralık'a ertelenmişti.

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