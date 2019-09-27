İşte Oktar’ın polis baskını protokolü

POLİSİ OYALAMAK

Kaçış ve delilleri yok etme planının ilk aşaması, örgüt evine gelen polis memurlarını oyalanması. Örgüt üyesi erkeklere, baskın sırasında, polisleri kapıda bekletmeleri, çay ve kek ikram etmeleri ya da “hemen haber vereceğim” diyerek zaman kazanmaları emrediliyor. Dikkat çeken noktalardan biri, zaman kazanmak amacıyla polislere sorulması istenen sorular. Örgüt üyelerinin, görevli polislere ; “Ülkücü müsünüz?”, “Özel harekat destan yazdı”, “FETÖ operasyonlarına katıldınız mı?” gibi algı yaratıcı sorular sorması isteniyor.

KAYITLARI YOK EDİN

Adnan Oktar’ın örgüt üyelerine en önemli talimatı delillerin yok edilmesi. “Polis Baskını Protokolü” adı verilen talimatlarda örgüt üyelerinin delilleri nasıl yok edeceği de madde madde açıklanıyor:

• Sabit hard diskleri tuzlu su ile ıslatıp kırın veya mikro dalgada eritin.

• Bilgisayarları parçalayın.

• Üst üste her gün kayıt yapılarak hard disk kapaması yapılan bilgisayarları yok edin.

• Kağıt şeklinde olan belge bilgi ve dokümanları yakın ve yakılan yerden kül ve atıkları elektrik süpürgesiyle çekin.

• Sabit kamera kayıtlarını silin. Polisi oyalayıp delilleri yok ettikten sonra diğer aşamaya geçiliyor.

DİKKATİNİ DAĞITMAK

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin bir kısmı delilleri yok ederken başka bir grubun da avukat talep etme ve kimlik sorgulama gibi bahanelerle olay çıkarması isteniyor. Amaç operasyonel anlamda konsantrasyonun bozulmasını sağlamak.

KAÇIŞ ŞİFRESİ

Diğer örgüt evlerindeki kişi ve gruplara “Hava alın, hava çok güzel” şifresiyle operasyon bilgisi aktarılıyor. Bu bilgilendirme genelde hazır bekletilen tek taraflı whatsapp grupları üzerinden yapılıyor. Diğer evlerde veya o an operasyonun yapıldığı mekanda bulunmayan örgüt üyelerinin “tedbir paralarını” yanlarına alıp, telefonlarını kapatmaları isteniyor. Herkesin tek bir kişiye söylediği saklanma yerlerine ya da barınma adreslerine gitmesi de, olası bir operasyon sırasında yapılacaklar arasında. Dikkat çeken bir diğer nokta da Özellikle Taksim gibi yerlerden uzak duracak ve internete erişimi olan cihazları kullanmayacak.”