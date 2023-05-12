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İşte seçmeni manipüle eden o isim... Muharrem İnce'ye dekont kumpasının perde arkası ortaya çıktı!

FETÖ terör örgütü tarafından hedef alınan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından, önceki dönemlere ait oyunların da perde arkası ortaya çıkıyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit etti. Muharrem İnce'ye yönelik dekont kumpasının aslı da ortaya çıktı. İnce'nin '10 milyon TL aldığı'nın iddia edildiği dekontların sahte olduğu, bunu yayan kişinin ise Yeniçağ muhabiri olduğu öğrenildi.

12 Mayıs 2023 Cuma 23:16 - Güncelleme:
İşte seçmeni manipüle eden o isim... Muharrem İnce'ye dekont kumpasının perde arkası ortaya çıktı!
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini belirterek, "Sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar; İsrailli müstehcen sitelerden alıyor, benim kafamı koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor; ama ne yazık ki Türkiye'de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını bu ülkede hiçbir siyasi görmedi" diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit etti. Ayrıca, fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit belirlendi.

GENÇ SEÇMENLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü ekipleri, dekont paylaşımı yapan ve seçmeni etkilemeye çalışan hesapla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Çetin Kaya 1881-1938 MKA @CetinKaya1978 isimli hesaptan "Arkadaşlar dekontun üzerindeki rakam 10 TL değil 100 TL hiç değil, Muharrem İnce'nin hesabına AKP'li Maksut Serim tarafından bağışlanan 10 milyon TL.! İlk defa oy kullanacak olan gençlere sesleniyorum, Muharrem'e verdiğiniz her oy AKP'nin ekmeğine yağ sürer.!" şeklinde paylaşımda bulunulduğu belirlendi.

YENİÇAĞ MUHABİRİ ÇIKTI

Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu paylaşım yapan kişinin Yeniçağ gazetesi muhabiri Tülin Köksal olduğu ortaya çıktı. Paylaşımın ardından Köksal'ın hesabı kapattığı belirlendi. Söz konusu dekont paylaşımı Kerime O. ve Elif D. isimli kişilerin arasında gerçekleşen para transferinin dekontu üzerinden oynama yapıldığı ortaya çıktı.

İŞTE SAHTE DEKONT VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI;

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