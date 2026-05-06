GENAR, Türkiye Raporu'nun Nisan 2026 dönemini kapsayan araştırma sonuçlarını paylaştı. Bugün seçim olsa başlıklı anketinin sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35.3 ile birinci parti konumunu korurken, CHP yüzde 30.5 ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti yüzde 9.5 oranla üçüncü parti çıkarken, MHP'nin oy oranı yüzde 8.7, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6 olduğu gözlendi.

SORUMLU İSRAİL İLE ABD

Türk halkının ABD-İran savaşına bakış açısıyla ilgili 'savaşın sorumlusu kim?' sorusuna ankete katılanların yüzde 41.9'u İsrail'i, yüzde 36.4'ü ABD'yi sorumlu tutarken, İran'ı sorumlu tutanların oranı yüzde 1.8'de kaldı.

Savaştan en çok zara gören ülke sıralamasında yüzde 31.7 ile İran birinci sırada yer alırken yüzde 14.27'lik oranla Türkiye ikinci sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 12.9'u İsrail, yüzde 10.5'i Arap ülkeleri, yüzde 5.4'ü ise ABD'nin zarar gördüğü görüşünde.

Savaş nedeniyle en çok fayda gören ülke ile ilgili görüş bildirenlerin yüzde 19.6'sı İsrail derken, yüzde 19.1'i de ABD yanıtını verdi.

Araştırmada ayrıca, ankete katılanların yüzde 67.9'u "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini" olumlu bulduğunu söyledi.