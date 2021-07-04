4 Temmuz 2021 Pazar 12:35 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 12:52

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.

Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

Brazilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.