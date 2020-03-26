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Diplomatik belgeler ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 1938'de kolera salgını nedeniyle Çin'e gönderilmesi taahhüt edilen aşılara dair bazı diplomatik arşiv belgelerini Twitter'dan paylaşarak, Türkiye'nin bugün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde uluslararası toplumla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 08:15 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:15
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Kıran, "Kolera salgını nedeniyle, 1938 yılında Çin'e göndermeyi taahhüt ettiğimiz aşılara ilişkin diplomatik arşivimizden belgeler..." notuyla paylaştığı mesajda, bazı diplomatik arşiv belgelerine yer verdi.

"Çin Sıhhat Dairesince istenilen kolera aşısı"na ilişkin Türkiye'nin Çin hükümetine verdiği taahhüde ilişkin belgeleri paylaşan Kıran, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi bugün de devletimizin pandemilere karşı uluslararası toplumla dayanışma içerisinde olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu belgeler, "Çin'in Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi delegesinden alınan bir mektupta" yer alan Türkiye'ye yönelik teşekkür ifadelerini de içeriyor.

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