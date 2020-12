İşte zorlu 2020'nin 'haber' maratonu

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:52

Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala, içinde bulunduğumuz 2020'yi koronavirüs gölgesinde tamamlıyoruz. Başta Covid-19 pandemisi, depremler, sel felaketleri, orman yangınları Türkiye'de 2020 yılına adını yazdıran gelişmeler oldu. Türkiye'nin en güçlü haber ağına sahip kuruluşlardan DHA, 2020 yılında da doğru, tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesiyle gerçek haberciliğin adresi oldu. Türkiye'nin dört bir köşesindeki canlı yayın ekipleriyle 17 televizyon kanalına 2900 civarında muhabir bağlantısı gerçekleştiren DHA, yaşanan sıcak olayları an be an kamuoyuna aktarmayı sürdürdü. DHA'nın pandeminin ilk haftalarında görüntülediği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım kırmızı kodlu alanın fotoğrafları, Associated Press (AP) tarafından abonelerine servis edildi ve dünya basınında geniş yer buldu. Azerbaycan Ermenistan sınırındaki çatışmalarda DHA'nın çektiği bir diğer fotoğraf ise CNN International tarafından yılın en iyi kareleri arasında gösterildi.

AJANSIN KADRAJINDA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'deki ilk vakanın 10 Mart'ta tespit edilmesinin ardından tüm Türkiye'de 15 Mart itibariyle 'Evde kal' ça ğrıları yapıldı. Bu tarihten itibaren pandemi sürecine girilirken Türkiye genelinde başlayan dezenfektan seferberliği, ev, işyeri ve toplu taşıma araçlarındaki önlemler, pazar yerlerindeki denetimler, sosyal mesafe kuralları, vaka sayıları, havalimanları ve otogarlarda yapılan sıkı kontroller, güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler, aşı çalışmaları, kısacası pandemiyle ilgili ne olduysa DHA'nın kadrajına girdi.

GÜNDEM KORONAVİRÜS

Ajansın, pandemi sürecinde aşı çalışmalarıyla ilgili Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı özel röportajlar kamuoyunun aydınlanmasına ışık tuttu. DHA, 'Koca Yusuf Operasyonu' olarak adlandırılan virüsün ortaya çıktığı Çin'den Türkiye'ye dönme talebinde bulunan 42 Türk ve dost ülke vatandaşını taşıyan uçağın Ankara'da Etimesgut Havalimanı'na inişini özel olarak görüntüledi. DHA ekipleri, Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesine tanıklık etti.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE

Yeni yılın ilk aylarında 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli deprem, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası, Şubat ayının ilk günlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği 89 kişinin yaralandığı Van- Bahçessaray'daki çığ faciası, Mart ayında yine 11 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray merkezli deprem, Temmuz ayında 61 göçmenin hayatını kaybettiği Van Gölü'ndeki tekne faciası, Temmuz ayında 7 polis memurunun şehit olduğu uçak kazası, Konya'daki Kadir Şeker olayı, Temmuz ayında Ayasofya'nın Cami olarak ibadete açılması gibi gelişmeleri kamuoyu, DHA'nın objektiflerinden takip etti.

SICAK GELİŞMELER

Kasım ayında 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde DHA ekipleri günlerce yayın yaptı, gelişmeleri anlık olarak aktardı. DHA muhabirlerinin tüm ayrıntılarıyla takip ettiği deprem gelişmeleri, televizyon kanallarına canlı olarak gerçekleştirilen bağlantılarla aktarıldı, ayrıca olayların video ve fotoğrafları da tüm abonelere servis edildi.

Türkiye'nin sınırlarında 'Serbest Geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatmasının ardından Pazarkule kapısında göçmenlerin 1 ay süren bekleyişi de adım adım takip edildi. Akdeniz'deki Oruç Reis gerilimi ile ilgili gelişmeleri an be an takip ederek dünyaya duyuran DHA ekipleri, Türk ve Yunan savaş gemilerinin Kaş körfezindeki takiplerini canlı yayınlarla aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan ' Hayalet Şehir" Kapalı Maraş'a 46 yıl sonra ilk girişleri yine DHA ekibi tarafından görüntülendi..

ERDOĞAN DHA'YA KONUŞTU

22 Ağustos tarihinde 11 kişinin hayatını kaybettiği Giresun'daki sel felaketi bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesinde DHA'ya konuştu, esnafa yapılacak yardım paketlerini açıkladı.

Tunceli Munzur Çayı'nda kaybolan Gülistan Doku'nun aylar süren arama çalışmaları, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan 181 ailenin 481 gündür süren bekleyişini de DHA ekipleri her gün haberleştirip aboneleriyle paylaştı.

17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in taburcu oluncaya kadarki 108 günlük sürede tüm tedavi süreci yakından takip edilerek haberleştirildi. Başkan Böcek'in makamındaki ilk özel röportaj DHA tarafından yapılarak abonelere servis edildi.

ÇEVRE VE DOĞAYA DUYARLI

Çevre ve doğanın korunması için yapılan haberlerde de DHA farkı görüldü. Burdur'daki Salda Gölü'nün korunmasına yönelik atılan adımlara katkı sağlayan DHA, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl ile ilgili gelişmeleri de kamuoyuna duyuran ajans oldu. Türkiye'nin cennet koylarında yapılan kaçak villa haberleri ekipleri harekete geçirdi ve her biri hakkında yıkım kararı verildi. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) yılın ajansı ödülünü çevre haberleri nedeniyle DHA'ya verdi.

FOTOĞRAFLAR DÜNYA BASININDA

DHA Antalya Bürosu ekibinin görüntülediği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım kırmızı kodlu alanın fotoğrafları, dünya basınında geniş yer buldu. DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli'nin çektiği Associated Press'in (AP) abonelerine servis ettiği fotoğrafta, "Bu fotoğraf 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Türkiye'de çekildi. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Covid yoğun bakımında sağlık çalışanları hastaya müdahale etmektedir" ifadesi yer aldı.

Ayrıca DHA Foto Muhabiri Can Erok'un Azerbaycan- Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda cepheden çektiği fotoğraf dünya çapında yılın en iyi fotoğraf kareleri arasına girdi. Ermenistan'ın attığı bombalar nedeniyle hayatını kaybeden bir bebeğin babasının kucağındaki savaşın soğuk yüzünü gösteren kefenli fotoğrafı, CNN international tarafından yılın en iyi kareleri arasında gösterildi.

Uluslararası haber ve fotoğraf ajanslarından Associated Press, Reuters, EPA ve Sipa Press, DHA'nın Türkiye'nin dört bir yanından çektiği önemli fotoğraflarını dünyadaki abonelerine ulaştırmayı bu yıl da sürdürdü.

SPOR'DAKİ BAŞARILAR

2020 yılında DHA Spor özel haberleriyle de adından söz ettirdi. Başakşehir'den ayrılan ve 6 ay takımsız kalan Arda Turan'ı ilk olarak DHA konuşturdu. Görüntülerde 1 yaşındaki oğlu Hamza'nın da ilk kez detayları tüm abonelere servis edildi. Yine uzun süre sessiz kalan ve milli takımı 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine götüren Şenol Güneş röportajı çok ses getirdi. Avrupa Şampiyonu olarak İstanbul'a dönen 19 yaş Altı Kızlar Voleybol Takımı'nın gelişini uçaktan çıktıkları anda canlı yayınla veren DHA, tüm ekranları 45 dakika boyunca kilitledi. Galatasaray Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın koronaya yakalanması, hastane odasından camdan el sallaması görüntüleri de özel olarak tüm abonelere servis edildi. Yılmaz Vural'ın yoğun bakıma alınması ve eşi Seda Vural'ın açıklamaları yine özel olarak DHA aracılığıyla yayınlandı. Meksika'da mahsur kalan milli dalışçı Fatma Uruk'un dünya rekorlarına giden serüveninde aylarca özel görüntü, röportaj, haber ve fotoğraflar DHA tarafından medya kuruluşlarına servis edildi.