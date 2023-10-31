İstediği şarkıyı çalmayınca öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Cihan Aymaz'ın 2 Mayıs'ta Kadıköy İskelesi'nde müzik yaptığı, sanığın da bağırarak şarkı çalmasını istediği maktulü, bıçakla tehdit ettiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Caymaz'ın, hedef aldığı maktulü boyun ve göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, ittirdiği Aymaz'ın denize düştüğü aktarıldı.



Sanığın maktulün arkasından bıçakla suya atladığı belirtilen iddianamede, sudan çıkarılan Cihan Aymaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayın ardından tutuklanan sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

