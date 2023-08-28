Beşiktaş Belediyesinin kaderine terk ettiği Abbas ağa Parkında şimdi o yemyeşil kuş sesleri arasındaki Abbas Ağa Parkından geriye bakımsızlıktan kuruyarak sararmış otlar, kökünden kesilmiş 10'un üzerinde ağaç, daha önce yemini ve temizliğini ve veteriner bakımının yapıldığı kediler ve evleri adeta kendi kaderine terk edildi.

4 AY ÖNCE CENNET BAHÇESİ OLAN ABBAS AĞA PARKI İLGİSİZLİKTEN KADERİNE TERK EDİLDİ

Abbasağa mahallesinin bir sakini olarak her sabah ve akşam spor yaptıkları kuş sesleri ve yeşil çimleriyle cennet bahçesi olan parkın ilgisizlikten adeta çöle dönüştürüldüğünü belirten İrem Kök," Âbbas Ağa Parkı bundan 4 ay önce çok yeşil ve insanların huzur bulduğu kuş sesleriyle dinlendiği bir parktı.

Sabah'ın haberine göre; Fakat ne hikmetse parktaki 10'un üzerinde ağaç sabahın erken saatlerinde kimse görmeden kesilmiş. Daha önce mamalarla beslenen ve veteriner kontrolünde bakımı ve tedavileri yapılan kediler ve evleri şimdi kapılarına kilit vurularak mikrop yuvası haline getirildi. Kediler ilgisiz ve bakımsız bırakıldı. Parkın her tarafı kedi ve köpek dışkıları ile dolu. Çevreye mikrop saçıyor. Köpek gezdirenler hijyensizlikten dolayı mikrop ve enfeksiyon kapıyorlar. Hasta ve bakımsız kediler pire torbalarına döndü. Hasta kediler ölüme terk edildi.



Parkın girişindeki tuvaletlerin bir kısmı kilitli ve bakımsız halde, Akşamları parkın ışıkları kapatıldığı için aileler girmekte tereddüt ediyor. Uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi. Güvenlik görevlileri yoktur. Bir zamanlar yeşil ve cıvıl cıvıl olan Abbasağa Parkı şimdi. Çimleri kurumuş kapılarındaki ahşaplar bakımsızlıktan çürümeye başlamış her taraf köpek ve kedi pisliği ile birlikte izmaritlerle içki şişeleriyle dolu hale geldi.



Bu kadar olumsuzluğa rağmen belediye görevleri kıllarını dahi kıpırdatmıyorlar. Mahallede kentsel dönüşüm adı altında bir anket yaparak Abbasağa Mahallesinin hastane, okul ve otopark ihtiyacının olduğunu belirterek bakımsız bıraktıkları Abbasağa Parkının otopark yapılmasına halkın onay vermesine çalışıyorlar. Çünkü 2017 yılında Abbasağa Parkının altına otopark yapılması için bir proje ortaya atmış fakat halk kabul etmemişti" dedi.



DEPREMDE TOPLANMA ALANI PANDEMİDE OKSİJEN DEPOSUYDU



Abbasağa Mahallesi'nde emlakçılık yapan Abdullah Yiğit , "Abbasağa Parkı Beşiktaş'ın en canlı ve renkli bakımlı parkıydı. Fakat 4 aydır adeta kaderine terk edildi. Depremde insanlar bu parkta sabahladılar. Günlerce burada yatıp kalktılar. Burada konserler etkinlikler ve bir çok güzel faaliyetler gerçekleştirildi.

Semtin adeta bir oksijen deposu ve toplanma alanı olan bu park Pandemi döneminde de semt halkına çok önemli hizmetler verdi.. Aylardır parktaki mevcut sulama sistemleri düzenli olarak çalıştırılmadığı için yeşil alanlar nerdeyse tamamen kurudu. Fıskiyelerin çalıştırılmaması sonucu park adeta kurak çöl alanına döndü.



Defalarca belediyeye durumu bildirmemize rağmen sanki Abbasağa halkı cezalandırılıyormuş gibi parkımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Yeşil ve bakımlı Abbasağa Parkını geri istiyoruz" dedi.

