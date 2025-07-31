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İşten ayrılan müdüre CHP kıyağı! 3,5 yıldır tıkır tıkır ödenmiş

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koruma müdürü Ömer Çelik'in Ocak 2022'de işten ayrılmasına rağmen 3,5 yıldır maaş aldığı ortaya çıktı. Çelik'in çocuklarının özel okul ücretleri ile ev kirası da karşılandı.

Yeni Şafak31 Temmuz 2025 Perşembe 08:34 - Güncelleme:
İşten ayrılan müdüre CHP kıyağı! 3,5 yıldır tıkır tıkır ödenmiş
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CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koruma müdürü Ömer Çelik'in Ocak 2022'de işten ayrılmasına rağmen 3,5 yıldır maaş aldığı belirlendi. Çelik'in çocuklarının özel okul ücretleri ile ev kirası da karşılandı. Savcılık belediyeye bu kıyağın nedenini sordu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koruma müdürü Ömer Çelik'in, Ocak 2022'de işten ayrılmasına rağmen 3,5 yıldır maaş aldığı, çocuklarının özel okul ücretleri ve ev kirasının karşılandığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık sıfatıyla ifadesi alınan Ömer Çelik hakkında çarpıcı bulgulara ulaştı.

Rıza Akpolat

8 Ocak 2022'den beri belediyede hiçbir fiili görevi olmamasına rağmen Çelik'e maaş ödendiği, çocuklarının özel okul ücretleri ve ev kirasının karşılandığı tespit edildi.

Buna ilişkin Beşiktaş Belediyesi'ne resmi yazı gönderen savcılık, Çelik'in iş akdinin neden sonlandırılmadığını, bu süreçte kamu zararının oluşmasına kimlerin sebep olduğunu sorup, sorumluların tespiti amacıyla belediye bünyesinde idari tahkikat başlatılmasını istedi. Çelik'in iş akdinin resmi olarak sonlandırılması da talep edildi.

Ayrıca yürütülen adli süreç kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan belediye ve BELTAŞ personeli hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, bu işlemlerin ne aşamada olduğu da savcılığa bildirilecek.

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