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İstifa edip AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Zafer Partisi'nin politikalarının İslam düşmanlığına evrildiğini söyleyen Akduman, 'Ümit Özdağ bütün olumsuzluklara göz yumuyor. Türkçe ibadet isteği gibi bazı hususlar bizleri rahatsız ettiği gibi partinin yanlış yollara sapabileceğini göstermiştir. Partinin İslamiyet düşmanlığına doğru evrildiğini gördük.' dedi.

11 Ağustos 2023 Cuma 16:48 - Güncelleme:
İstifa edip AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi
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Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman beraberindeki partililer ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içinde çıkar odakları olduğunu söyleyen Akduman, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yaşanan tüm olumsuzluklara göz yumduğunu anlattı.

'LİYAKATI YOK EDİP İDARENİN TEKELLEŞMESİNE YOL AÇMAKTADIRLAR'

Akduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanın tüm bu olanlara göz yummasıyla Zafer Partisi'nin hedeflerinden şaşmasına ve kraldan çok kralcılık yaparak, liyakatı yok edip idarenin tekelleşmesine yol açmaktadırlar. Ayrıca bizler İlçe başkanı ve yönetimi olarak ülkemizin, milletimizin her sorununu kendimize dert edinerek, sığınmacı sorunu da dahil olmak üzere gece gündüz demeden partimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak bu sorun ile mücadelemizin, zaman zaman parti içerisinde İslamiyet düşmanlığına doğru evrildiğini gördük."

'PARTİNİN YANLIŞ YOLLARA SAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz'in Türkçe ezan açıklamasıyla partinin yanlış yollara saptığını ifade eden Akduman şöyle devam etti:

"Tevfik Göksu'nun haber kanalında kıldığı namazın görüntüsü için Esenler Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak veya Partimizin bir Genel Başkan Yardımcısının Türkçe ibadet isteği gibi bazı hususlar bizleri rahatsız ettiği gibi partinin de yanlış yollara sapabileceğini göstermiştir.

Bilinmelidir ki, bizler bu sorunları yaratanlarla, Türk milleti menfaatine çalışmak yerine sadece gösteri peşinde olanlarla bizlerin emekleri üstünde tepinip haksız yere kendilerine pay çıkarmaya çalışanlarla mücadele etmekten asla kaçınmadık, geri adım atmadık.

Ancak geldiğimiz bu noktada bu kişilerle uğraşarak vakit öldürmek yerine; her daim yüce Türk milletine hizmeti seçtiğimizden ötürü; Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimizden ve Zafer Partisi Üyeliğinden an itibariyle istifa etmiş bulunuyoruz."

  • ümit özdağ
  • zafer partisi
  • Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman

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