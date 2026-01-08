İSTANBUL 17°C / 3°C
  İstiflediği giysilerin arasından cansız bedeni çıktı
Güncel

İstiflediği giysilerin arasından cansız bedeni çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı bir kadın, evinin odasına istiflediği eski giysilerin arasında ölü bulundu.

8 Ocak 2026 Perşembe 11:04
İstiflediği giysilerin arasından cansız bedeni çıktı
ABONE OL

Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak'ta yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, uzun zamandır evinin odasında topladığı eski giysi yığınlarının arasında yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Müjgan Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından yaşlı kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının vefatına üzüntü duyduklarını ifade eden bir komşusu, "Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi. Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı" diye konuştu.

