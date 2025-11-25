İstihbarat Akademisi kapılarını açıyor! Kış Okulu için başvurular başladı

Milli İstihbarat Akademisi tarafından istihbarat çalışmaları bilimine ilişkin farkındalık kazandırmak, katılımcılara istihbarat çalışmalarının temel kavramları konusunda bilgi aktarmak ve disiplinin kapsamı, gündemi ile çalışma alanlarına dair genel bir çerçeve sunmak amacıyla İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu düzenlenecek. Programla ayrıca alanın sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri ile olan ilişkisini ortaya koyarak, katılımcılara ileriye dönük akademik ve uygulamalı çalışma alanlarına dair farklı perspektifler sunmak hedefleniyor. Ankara'da MİA kampüsünde düzenlenecek programa başvurular başladı.

LİSANS 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE 2023-2024 MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

Programa başvurmak için örgün öğretim veren üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak ya da bu programlardan 2023 veya 2024 yıllarında mezun olmak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 2.50 veya üzerinde olması gerekiyor. Başvuru için T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi, transkript ve niyet mektubu gerekiyor.

KIŞ OKULU MÜFREDATI AÇIKLANDI

Program kapsamında "İstihbarat Çalışmalarında Temel Kavramlar, İstihbarat Kuramı ve Metodolojisi, Dünya İstihbarat Tarihi, Türk İstihbarat Tarihi, İstihbarat ve Strateji, İstihbarat Servislerine Küresel Bakış, İstihbarat ve Terörizmle Mücadele, Silahlı Çatışma Hukuku ve İstihbarat, Ekonomik İstihbarat, Yapay Zekâ ve İstihbarat, Enerji Güvenliği ve İstihbarat ile İstihbarat Alanında Kuantum Teknolojilerinin Kullanımı" konulu dersler verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 ARALIK

Program sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan program kapsamında şehir dışından katılacak öğrenciler arasından değerlendirmeler sonucunda belirlenecek on öğrenciye yol ve konaklama desteği sağlanacak. Başvurular 24 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında alınacak, nihai sonuçlar 15 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Kış Okulu, 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.