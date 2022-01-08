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Güncel

İstihbarat üzerine harekete geçildi! 89 parça eser ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 87 sikke ile 2 obje ele geçirildi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 02:49 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:56
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 87 sikke ile tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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