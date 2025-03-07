İstihdamı giderek artıyor... Kritik sektörde kadın iş gücü

Türkiye Madenciler Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ve Maden Yüksek Mühendisi Şeyda Çağlayan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların madencilik sektöründe sahada da aktif olarak çalıştığını belirten Çağlayan, "Son yıllarda kadın madenciler farklı platformlarda bir araya gelerek örgütlenmeye başladı. Özellikle kurumsal şirketlerde kadın istihdamı konusunda ciddi ilerlemeler var. Artık sahada çalışan, iş makineleri kullanan, patlatma uzmanı olan çok sayıda kadın var. Bu beni gururlandırıyor." dedi.

Çağlayan, sektörde kadın istihdamını artırmak için eğitim ve mentörlük programlarının önemine dikkati çekerek, kadın öğrencilere destek vermek için çalıştığını, bugünün staj olanaklarıyla kadınların rahat edebileceği ortamları oluşturduklarını dile getirdi.

Kadınların maden sahalarında aktif olarak çalışmasından mutluluk duyduğunu aktaran Çağlayan, "Madencilik sektöründe iş makinelerini, vinç, ekskavatör, yani mavi yaka olarak da kullanabilen operatör kadınların eğitimi ve istihdamı benim hep en büyük hayalimdi ve bu artık gerçekleşmeye başladı bizim ülkemizde de aşama kaydetti." diye konuştu.

- ENERJİDE ARTIK DAHA FAZLA KADIN İSTİHDAM EDİLİYOR

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven de kadınların hayatın tüm alanlarında ve iş dünyasında erkeklerle eşit ağırlıklı olarak yer bulabilmesini çok önemsediklerini kaydetti.

Her sektörde kadın çalışanların da en az erkek çalışanlar kadar ve üst yönetim kademeleri de dahil olmak üzere ekonomiye ve hayata katkı sağlamasının toplumsal kalkınma için elzem olduğunu ifade eden Güven, şöyle devam etti:

"Enerji sektörü genellikle erkek yoğun bir sektör olarak bilinmekle birlikte sektörde artık daha fazla kadın istihdam ediliyor olması bu anlamda bizler için sevindirici. HESİAD olarak yönetim ve denetim kurullarımızda kadın temsilini güçlendirerek sürdüren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ayrıca bir kadın yöneticinin başkanlık ettiği bir sektör kuruluşu olarak derneğimizin bu anlamda kıymetli bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz"

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Maden Mühendisi Nursun Şirvancı ise madencilik sektöründe kadın istihdamının artmasının şirket yönetim politikalarıyla orantılı olduğunu, mezun olan kadın mühendislerin de deneyim kazanabilmesi için herkese eşit fırsatların verilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların maden işletmelerinde görev almasının ve yükselmesinin motivasyon kaynağı olduğunu belirten Şirvancı, şunları kaydetti:

"Cinsiyet eşitliğinin tüm alanlarda olduğu gibi madencilik sektöründe de sürdürülebilir olarak devam etmesi en büyük arzumuz. Doğaya, insana ve çevreye saygılı, sürdürülebilir madencilik anlayışıyla çalışma ortamlarında cinsiyet eşitliğinin uygulandığı, eşit hak ve fırsatların olduğu, kadın istihdamının yüzde 20'lerin üzerinde olduğu bir madencilik sektör diliyorum. Kadınlarımıza, kendilerine inanmalarını ve hayallerinin her daim peşinden koşmalarını diliyorum."