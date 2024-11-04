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İstikbal “Platin” ödüle layık görüldü

İstikbal, ürün ve hizmet kalitesi, yönetim performansı ve sosyal fayda alanındaki katkıları ile “Platin” kategorisinde ödüle layık görüldü.

4 Kasım 2024 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
İstikbal “Platin” ödüle layık görüldü
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Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından Bursa Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen ve 14 bin kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında, Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan markalar açıklandı.

İstikbal; ürün ve hizmet kalitesi, yönetim performansı ve sosyal fayda alanındaki katkıları ile "Platin" kategorisinde ödüle layık görüldü.

5 Ağustos 2024 – 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 40 farklı sektörde gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırmasında, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan lider markalar değerlendirildi.

Araştırmada, markaların ekonomik fayda, yönetim başarısı ve sosyal sorumluluk alanındaki performansları ölçülerek farklı kategorilerde ödüller verildi. İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük yaptığı açıklamada 6 yıldır gerçekleştirilen bu araştırmada her yıl istikrarlı bir şekilde yüksek başarı göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya ve sektördeki öncü konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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