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İstikbal, uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na damga vuracak!

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal, 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına katılıyor. Markanın en yeni koleksiyonları, fuarda 8. Salon, 831. stantta sergilenecek.

20 Ocak 2025 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
İstikbal, uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na damga vuracak!
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"Her ev güzel İstikbal'le" sloganıyla ziyaretçilerini karşılayacak olan İstikbal, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiye ürün gruplarını tanıtacak. İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, fuarla ilgili olarak "Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi 8. Salonda 600 metrekarelik standımızda 2025 koleksiyonlarımızı tüm detaylarıyla ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Bu yıl koleksiyonlarımızda, ahşap ve krem tonlardan koyu renklere, gri antrasit detaylı ürünlerden meşe tonlarına kadar geniş bir renk yelpazesinde alternatif ürünlerimiz yer alıyor. Modern yaşama hitap eden, konforu, işlevselliği ve estetiği bir araya getiren mobilyalarımızla fuarda yer alacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda görüşmek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

68 yıllık deneyimiyle mobilya sektörünün lideri İstikbal, her tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi ve trendleri belirleyen tasarımlarıyla 2025 yılında da sektöre yön vermeyi hedefliyor. Fuara özel hazırlanan yenilikçi ürünlerle İstikbal, konfor, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek modern yaşam alanlarına ilham kaynağı olacak.

İstikbal, fuarda standını ziyaret eden herkesi, eşsiz tasarımlarını keşfetmeye davet ediyor.

  • İstikbal Mobilya Fuarı
  • İstanbul Fuar Merkezi
  • Yeni Koleksiyonlar

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