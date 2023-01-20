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İSTİKBAL'LE HER YER GÜZEL!

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal, 18 Ocak'ta 2023 Yeni Koleksiyonu için hazırladığı lansman filmini yayınladı.

20 Ocak 2023 Cuma 15:58 - Güncelleme:
İSTİKBAL'LE HER YER GÜZEL!
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"İstikbal'le Her Yer Güzel" mottosuyla yayınladığı reklam filmiyle İstikbal, göz alıcı tasarım ürünlerini tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Filmde sevdiklerimiz ve dostlarımızla paylaştığımız en güzel anlara, yaşam alanlarına kattığı zenginlikle ortak olan İstikbal'in yeni sezonda yer alan ürünleri tanıtılırken, aynı zamanda çok sayıda sanatsal ize de rastlamak mümkün. Blanca, William, Viola ve Mitra Concept ürünlerinin kullanıldığı reklam filminin çekimleri ise Türkiye'nin en özel mekanları arasında olan Kapadokya, Galata Kulesi, Beykoz Kundura Fabrikası ve Riva'daki Göl Evi'nde yapıldı.

İstikbal, en yeni tasarım ürünleri ve 2023 Lansman Filmi ile yeni sezonda adından sıkça söz ettirmeye ve her yeri güzelleştirmeye devam edecek.

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