İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4491
  • EURO
    21,3678
  • ALTIN
    1238.67
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstiklal Caddesi yeniden açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi yeniden açıldı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatıldı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde yeniden açıldı.

Caddeye çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırıldı. Vatandaşlar ve turistler, caddeye giriş yapmaya başladı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.