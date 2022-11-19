İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda kritik gelişme! Bulgaristan mahkemesi kararını verdi

Sofya Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev'in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami'nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.

Başkent Sofya'da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.

BAŞKA ÜLKELERDEN HUKUKSAL YARDIM TALEP EDİLDİ

Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım'da itiraz edeceklerini belirtti.

Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.