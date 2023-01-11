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Güncel

İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda yeni gelişme

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 00:02 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda yeni gelişme
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Alınan bilgiye göre, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, bugün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU 24 TV EKRANLARINDA DA AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlana Murat Çiçek ile Yüz Yüze programında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen alçak terör saldırasına ilişkin konuşan Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi Bulgaristan'da tespit ettik. Bu akşam saat 18.00'de Edirne'den teslim ettiler." dedi.

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