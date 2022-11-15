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İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda yeni gelişme! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında, yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.' dedi.

AA15 Kasım 2022 Salı 18:00 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda yeni gelişme! Vali Yerlikaya açıkladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"81 HASTAMIZDAN 61'İ TABURCU OLDU"

Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

ŞÜPHELİLER SORGULANIYOR

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı alçak terör saldırısıyla ilgili lojistik destek sağlayan ve aranan teröristi Edirne'ye götüren Suriye uyruklu Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ile eylemciyi Taksim'e bırakan Yasir E.K. sorguya alındı.

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