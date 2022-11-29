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İstiklal Caddesi'ndeki alçak terör saldırısında yeni gelişme

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA29 Kasım 2022 Salı 18:59 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki alçak terör saldırısında yeni gelişme
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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın Beyoğlu'nda gözaltına alınan kardeşi Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

Taksim'de 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hasssan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alınmıştı. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Ahmad Elhac Nwas'ın savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

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