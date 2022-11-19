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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan'da yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan'da yakalandı.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan'da yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

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