İstiklal Marşı sırasında yüksek sesle müzik açan kadın gözaltına alındı

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan okulda İstiklal Marşı okunduğu esnada bir kişinin kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı iddialarıyla ilgili Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Çevrede görevlendirilen devriye ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında Türk ve Kanada vatandaşı A.J.K. adlı kadının okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada yüksek sesle yabancı müzik açtığını belirleyip, kayda aldı. Kemer Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri, alınan talimat doğrultusunda A.J.K. hakkında adli işlem başlattı. A.J.K., 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan' gözaltına alındı. A.J.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.