13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3173
  • 6,0209
  • 226.863
  • 101.002
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstinaf, Cumhuriyet gazetesi davasındaki kararı onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 3. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada verilen kararları onadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

Yerel mahkemenin kararında, usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmeden ceza dairesi, bu nedenle sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Ceza dairesinin bu kararıyla yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.

Bu kararla hapis cezası 5 yılın altında olan sanıkların cezaları kesinleşirken, diğer sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.

YEREL MAHKEMENİN KARARI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, Akın Atalay'ı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Heyet, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırmıştı.

Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Heyet, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Gündüz, Türkiye´yi bir madalya ile iki kez gururlandırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü tecavüz ettikleri kadın teröristleri infaz ediyor

Terör örgütü tecavüz ettikleri kadın teröristleri infaz ediyor

82’si muvazzaf yüzlerce FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

82’si muvazzaf yüzlerce FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti

Japon devinden İngiltere kararı: Üretim tesisini kapatıyor

Japon devinden İngiltere kararı: Üretim tesisini kapatıyor

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Akrobosi ekibindeki jetler havada çarpıştı

Akrobosi ekibindeki jetler havada çarpıştı

Türkiye-Katar arasında dev iş birliği

Türkiye-Katar arasında dev iş birliği
 

POPÜLER HABERLER

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA