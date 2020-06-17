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İstinaf Mahkemesi Şule Çet davasında verilen cezaları onadı

İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek', ‘nitelikli cinsel saldırı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:26
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