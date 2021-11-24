İstinaf, Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında verilen hükmü bozdu

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:19

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Pendik'te Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında verilen hapis cezalarına karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hükme karşı sanıklar avukatı, mağdurlar avukatı ile Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Dairenin kararında, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel'i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan kardeşi sanık Hüseyin Sel'in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, unsurlarının nelerden ibaret olduğu ve hangi gerekçe ve delillerle üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığı, cezaların da şahsileştirilerek hüküm kurulmadığı belirtildi.

Ayfer Bahçıvan'ın trafikte seyrettiği esnada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarpması sonucu sanıkların aşağı inerek kendilerine çarpan aracın yanına geldikleri aktarılan kararda, bu esnada kaza ve çarpışma sebebiyle her iki aracın da durduğu, sanıkların kendi araçlarına çarpan müştekinin aracının özel olarak yolunu kesme, harici engel koyma ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıkları dikkate alındığında "kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçunun unsurları oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyetlerine karar verildiği kaydedildi.

Kararda, sanıkların müştekilerin şahsına zarar vermeksizin olay yerinden ayrıldıkları anlaşıldığından yerel mahkemenin kararında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanmama nedeninin belirsiz bırakıldığı gerekçeleriyle hükmün bozulmasına karar verildiği belirtildi.

Dosya yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere kararı veren Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Olayın geçmişi

Hasan ve Hüseyin Sel, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, 6 Temmuz 2019'da, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmış, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl dörder aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi 18 Haziran 2020'de açıkladığı kararında sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Hüseyin Sel'in, "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, cezayı sanığın daha önce sabıkasının bulunmaması nedeniyle ertelemişti. Diğer sanık Hasan Sel'e de aynı suçtan verilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.