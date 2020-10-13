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Güncel

İstinaftan Sözcü gazetesi kararı

İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

13 Ekim 2020 Salı 15:00 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:00
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