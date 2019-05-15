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İstinat duvarı çökmeden önce video çekti: 'Böyle giderse burası çöker'

Başakşehir'de meydana gelen istinat duvarı çökme olayından önce, bir çocuk o anları cep telefonuyla çekti. Videoda duvarın üstündeki yolda geniş çatlakların oluştuğu görülürken, çocukta, 'Burası çöker' dedi.

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Başakşehir Kayaşehir'de dün 17.45'te büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarında bir kişi yaralı kurtarılırken bir kişi ise hayatını kaybetti. Olay meydana gelmeden önce, site sakinlerinden bir çocuk duvarın üstündeki yolda geniş çatlakların oluştuğunu cep telefonu ile kayıt altına aldı. Daha önceden de geldiğini ve çatlakların git gide açıldığını belirten bir konuşma yaptığı videoda "böyle giderse burası çöker" dedi.
 
"AMAN ABİ DİKKAT ET"
 
Çektiği video sırasında yanından geçen bir aracın şoförü ile kısa bir diyalog kuran çocuk, yolun çok kötü olduğunu belirterek, "Aman abi dikkat et" diyerek uyarıda bulundu. Aracın sürücüsü ise durumun kötü olduğunu belirttiği konuşma videoda duyuldu. Arabayla zor geçilen bir yer haline geldiğini söyleyen çocuk yolun git gide açıldığını da belirtiyor.
 
Yaşanan talihsiz olaydan önce çektiği iddia edilen videoda durumun ciddiyeti belli oluyor.

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